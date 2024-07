Montalto, aperte le iscrizioni per l’ammissione all’asilo nido

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

Sono aperte a Montalto di Castro le iscrizioni per l’ammissione dei bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi all’asilo nido privato “Il Giardino delle Favole” (accreditato e convenzionato) per l’anno educativo 2024/2025 (posti disponibili n.15).

A partire dal 26 luglio 2024 e non oltre le ore 12:00 del 6 agosto 2024, è possibile trasmettere la domanda di iscrizione mediante l’apposito modello che è possibile reperire sul sito istituzionale dell’ente. Il servizio sarà attivo dal 02/09/2024 e fino al 31/07/2025. Tutte le informazioni inerenti le modalità, le tempistiche, la domanda e la documentazione da allegare sono disponibili a questo link.