Montalto, chiuse al traffico ai mezzi pesanti Strada Guinza Grande e Strada di Mezzagnone

Con l’ordinanza dirigenziale n. 117 del 27 settembre 2023, l’amministrazione comunale ha istituito da lunedì 2 ottobre la chiusura al traffico su Strada Guinza Grande e Strada di Mezzagnone ai veicoli aventi massa superiore a 3,5 tonnellate con eccezione dei residenti e dei mezzi a servizio delle aziende agricole ricadenti all’interno delle due strade; oltre all’istituzione del limite di velocità di 50 km/h.

«Tale provvedimento – spiega l’amministrazione comunale – è stato intrapreso a seguito del notevole traffico di mezzi pesanti sulle due strade rurali che compromette non solo la stabilità del manto stradale, inidoneo a sopportare un simile traffico, ma anche la sicurezza e la qualità della vita dei residenti della zona Quartuccio.

Nell’ottica di una collaborazione – continua l’amministrazione comunale – abbiamo convocato tutte le aziende interessate alla realizzazione degli impianti fotovoltaici con l’obiettivo di consentire la prosecuzione dei lavori senza danneggiare beni di proprietà comunale né l’equilibrio quotidiano dei residenti. In sede di riunione abbiamo inoltre proposto alle aziende una strada alternativa per il passaggio dei mezzi pesanti. Abbiamo già ottenuto dalle aziende che a fine lavori provvederanno a loro spese al ripristino delle intere strade della località Quartuccio, comprese le banchine. Ma non ci fermiamo qui! L’accordo prevede inoltre la sostituzione, sempre a carico delle aziende, dell’intera linea idrica per garantire un migliore approvvigionamento ai nostri residenti. Ringraziamo i cittadini – conclude l’amministrazione comunale – che hanno segnalato ai nostri uffici il loro disagio nel raggiungere la propria residenza e le aziende dalle quali auspichiamo un positivo riscontro a tutela dei residenti».