Montalto di Castro, approvato il bilancio di previsione: la nota dell’amministrazione

Nella giornata di ieri, l’amministrazione comunale di Montalto di Castro ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027. “Si tratta di un bilancio in equilibrio, sia nella parte corrente che nella parte capitale. Rispetto alle previsioni di entrata – dichiara il sindaco Emanuela Socciarelli – il bilancio garantisce la copertura dei contratti in essere, delle spese del personale, dei contributi alle associazioni e delle convenzioni con le partecipate.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è considerevole e ammonta ad oltre 1 milione e 700mila euro. Unica nota dolente l’assenza ingiustificata dei consiglieri di opposizione, che non hanno nemmeno presentato emendamenti o proposte”. All’interno del documento finanziario non sono previsti aumenti delle tasse comunali, come spiega la prima cittadina: “Non abbiamo aumentato alcun tributo, in quanto sia l’Imu che la Tari presentano le stesse tariffe dello scorso anno. Anche i servizi ai cittadini, come il nido e la mensa scolastica, sono stati confermati rispetto agli anni precedenti, così come i servizi a tariffa individuale per gli anziani.

Confermata anche l’addizionale Irpef, nell’accorpamento degli scaglioni abbiamo infatti optato per la tutela delle fasce più deboli. I contributi che l’amministrazione destina alla Protezione Civile e alla Misericordia di Montalto e Pescia Romana sono invariati, assieme al contributo a Fondazione Solidarietà e Cultura, che gestisce il centro diurno per disabili, che ammonta a 390mila euro. Lo stesso vale per quanto riguarda il contributo a Fondazione Vulci, che gestisce parco archeologico e potrà contare su un sostegno identico a quello erogato nel 2024”.

“Approvare il bilancio previsionale a dicembre nonostante la proroga consenta di arrivare a febbraio – conclude Socciarelli – ci consente di poter programmare e realizzare tutto quello che abbiamo pensato per il 2025 facendo lavorare gli uffici in serenità e non in dodicesimi. Abbiamo lavorato assieme ai settori del Comune con tempestività, mostrando grandi capacità di programmazione e soprattuto di avere a cuore una visione incentrata sul futuro. Nonostante la contingenza economica non abbiamo alzato alcuna tassa e nessun servizio, questo è un risultato che rivendichiamo con forza”.

Il gruppo di maggioranza Idee in Comune fa infine un’ultima considerazione politica: “Apprendiamo con grande rammarico che l’opposizione ha rifiutato di partecipare attivamente alla sessione di bilancio, rinunciando alla formulazione di emendamenti e disertando l’aula in occasione del voto. Non comprendiamo le ragioni politiche di questa scelta, in quanto saremmo stati certamente disponibili a discutere in Consiglio proposte migliorative e costruttive per la città e la comunità montaltese. Evidentemente, la minoranza ha ritenuto di non voler apportare alcuna modifica al bilancio. Auspichiamo che questo venga tenuto presente, in primis dai consiglieri d’opposizione, quando si discuteranno le variazioni”.