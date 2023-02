Montalto di Castro: conoscere e tutelare il settore ittico locale, gli studenti partecipano al progetto “Into the Blue”

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

È iniziata la seconda e ultima fase del progetto “Into the Blue”, che ha come obiettivo di migliorare la conoscenza dei prodotti ittici locali del territorio attraverso attività laboratoriali e campagne di promozione e divulgazione con l’apporto delle attività di ristorazione di Montalto di Castro.

Il progetto, realizzato grazie al contributo del Flag Gac Lazio Nord, in questo step vede la partecipazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in quattro laboratori didattici sul tema del mare, con il supporto di educatori e divulgatori ambientali, per apprendere le dinamiche che regolano la riproduzione, gli adattamenti, gli habitat, i periodi aperti della pesca e l’analisi delle acque dell’ecosistema marino con particolare riferimento alla foce del fiume Fiora.

Un’attività che i ragazzi porteranno a termine con lo studio delle specie marine che popolano il Mar Tirreno e la realizzazione di una bio-mappa del pescato. Il 21 febbraio, presso il teatro comunale Lea Padovani, si terrà una conferenza in cui interverranno l’amministrazione comunale di Montalto di Castro, la Guardia Costiera, il dott. Luca Lantieri e la dott.ssa Tiziana Mastracci dell’Università della Tuscia; l’avvocato Alessandro Botti, Presidente di Ambiente Mare Italia, il dott. Nicola Ferrarini della Asl di Viterbo e il Presidente di Leali Società Cooperativa dott. Giovanni Santurbano; modererà gli interventi Michela Tondo.

All’incontro con gli studenti, che presenteranno gli elaborati svolti in classe, si parlerà di inquinamento marino causato dalla plastica, delle buone pratiche per la tutela e la conservazione dell’elemento acqua, l’uso del pesce nella storia, le discipline che regolano la conservazione del pesce, la sostenibilità ecologica alla base dello sfruttamento consapevole del pescato e il turismo come veicolo di conoscenza per il rispetto dell’ecosistema marino.

«Questo importante progetto – dichiara l’amministrazione comunale di Montalto di Castro – ha come obiettivo una conoscenza più approfondita del settore ittico locale in tutti i suoi aspetti, uno dei patrimoni più importanti del nostro territorio. Oltre a rendere tutti consapevoli delle problematiche ambientali che minacciano l’ecosistema marino e come cambiare atteggiamento per tutelare il nostro ambiente».

In una fase successiva dell’iniziativa sono inoltre in programma altri incontri in cui parteciperanno i ristoratori locali e le associazioni di categoria nell’ottica di valorizzare e promuovere il settore ittico locale, anche attraverso l’allestimento di show cooking e spettacoli teatrali.