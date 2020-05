Montalto di Castro, consegnati ai cittadini gli attestati relativi al corso di formazione Pblsd primo soccorso pediatrico

Riceviamo e pubblichiamo

L’amministrazione comunale ha consegnato in questi giorni gli attestati relativi al corso di formazione Pblsd primo soccorso pediatrico a quei cittadini che, prima del lockdown dovuto dall’emergenza pandemiologica, avevano partecipato imparando le manovre di disostruzione delle vie aeree e l’uso del defibrillatore semiautomatico.

Il corso, gratuito, era stato eseguito in più fasi con personale specializzato presso il complesso monumentale San Sisto a Montalto di Castro e al centro anziani di Pescia Romana. «Abbiamo concluso questa importante iniziativa – ha detto l’assessore Fabio Valentini – in cui hanno partecipato numerosi cittadini che ringrazio della sensibilità dimostrata per aver appreso le manovre salvavita. Era nostra intenzione organizzare una giornata per la consegna degli attestati, ma a causa del prolungamento dell’emergenza sanitaria abbiamo preferito spedirli a casa. Nella speranza che tutto torni alla normalità nel più breve tempo possibile – conclude Valentini – auspico di potervi vedere interessati anche ad altre iniziative che, come si potrà, metteremo in campo poiché la prevenzione e la tutela della nostra salute sono elementi essenziali per la collettività».