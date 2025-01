Montalto di Castro e Pescia Romana hanno celebrato Sant’Antonio Abate

Weekend di celebrazioni, quello appena trascorso, a Montalto di Castro e Pescia Romana, coon gli eventi dedicati a Sant’Antonio Abate, patrono degli animali che hanno raccolto una significativa partecipazione da parte della comunità locale.

Eventi principali e momenti di aggregazione

A Pescia Romana, la giornata è stata arricchita dalla passeggiata a cavallo e dall’accensione del fuoco, elementi che hanno reso l’atmosfera particolarmente suggestiva. A Montalto di Castro, invece, il raduno dei cavalcanti e la sfilata per le vie del centro hanno animato il paese, accompagnati dalla colazione del buttero, che ha rappresentato un momento di convivialità molto apprezzato dai partecipanti. Entrambe le località hanno inoltre ospitato le tradizionali benedizioni degli animali, simbolo della ricorrenza.

Il sostegno delle istituzioni e i ringraziamenti

Il consigliere comunale delegato al turismo, Emanuele Miralli, ha espresso soddisfazione per il successo delle manifestazioni, ringraziando l’associazione Ippica di Pescia Romana, l’arciconfraternita del Gonfalone di Santa Croce e tutti i volontari per il loro impegno. “Eventi ben riusciti come questi – ha dichiarato Miralli – ci aiutano a promuovere il nostro paese e a riunire le nostre comunità”. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla banda musicale Carlo Grani di Montalto di Castro, che ha accompagnato la sfilata con le proprie esibizioni. Il Comune ha ribadito l’intenzione di sostenere con forza questo genere di appuntamenti in futuro.