Montalto, gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria protagonisti per un giorno come “Piccoli Soccorritori”

Riceviamo da Katia Zucchella, insegnante della Scuola Primaria “A. Morelli”, e pubblichiamo

Si è concluso con successo il progetto proposto della Confraternita della Misericordia di Montalto di Castro “Fratres Maremma”, accompagnati dalla loro mascotte TEO (un piccolo San Bernardo di peluche) ed accolto con entusiasmo dalla dirigente M. De Carli e dalla sua collaboratrice M. Viola che si sono rese disponibili alla sua realizzazione. Il progetto ha coinvolto 8 classi della Scuola Primaria “Aldo Morelli” e tutte le Sezioni della Scuola dell’Infanzia.

La scuola è “luogo sicuro” da cui partire per insegnare anche a prevenire il pericolo imparando a riconoscerlo e gestirlo, ma è anche esperienza di solidarietà e con l’educazione civica si costruiscono le radici per sensibilizzare a cogliere i bisogni dell’altro fin dalla più tenera età. Scopo di questo progetto era dunque quello di sensibilizzare i bambini alle tematiche del “Primo Soccorso”, poiché chiunque può trovarsi nella condizione di dover gestire una chiamata al 118 e chiunque può farlo con consapevolezza se preparato attraverso un percorso preventivo/giocoso. Il personale qualificato della Misericordia, composto da volontari e da infermieri specializzati, ha illustrato agli alunni le tematiche proposte adeguandole alla loro età, in modo davvero coinvolgente, ma soprattutto catturando l’attenzione dei bambini che, entusiasti ed incuriositi, hanno posto tantissime domande. Gli sono stati spiegatisia il funzionamento e l’importanza del numero di emergenza 118, che la composizione ed i ruoli del personale che opera in ambulanza e l’uso dei segnalatori luminosi ed acustici d’emergenza. Hanno potuto inoltre sperimentare, improvvisandosi piccoli infermieri, l’utilizzo della barella salendo anche a bordo dell’ambulanza per osservare la strumentazione e la collocazione delle apparecchiature tecniche,la loro funzionalità ed utilità.

Al termine di ogni incontro è stato rilasciato ad ogni alunno un Attestato di “Piccolo Soccorritore” ed un modellino cartaceo di un’ambulanza da assemblare e colorare.Tutti i cartamodelli creati parteciperanno ad un simpatico concorso al termine del quale verranno premiate le tre “Ambulanze” più particolari, colorate e divertenti. Chissà che un domani non vedremo sfrecciare in strada proprio una di queste!