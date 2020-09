Montalto, il 27 settembre la pulizia della spiaggia alla Marina

Riceviamo dagli amici del mare e dell’ambiente e pubblichiamo

Ci stiamo organizzando, e l’ultima domenica di settembre torneremo operativi sul territorio!

È stato un anno difficile e pieno di imprevisti, in cui il lock down ed il divieto di assembramenti, a tutela della salute di tutti, ha posto un freno alla nostra attività sulle spiagge, i parchi e tutte le nostre aree verdi, ma noi non ci siamo fermati, in attesa dei tempi necessari, abbiamo progettato una nuova serie di interventi, tra i primi, l’organizzazione per la pulizia del litorale oltre la foce del fiume Fiora, alla Marina di Montalto, nella parte di spiaggia verso Pescia, “lato riserva Marchese Guglielmi “, che avrà luogo anche con la possibilità di raggiungere le spiagge al di là della foce grazie ai natanti della cooperativa piccola pesca Harmine.

Nel frattempo continuiamo a rispettare l’ambiente, non lasciamo che la natura continui ad essere contaminata dai nostri rifiuti, la terra è un prestito che dovremo rendere alle generazioni future! L’appuntamento è domenica, 27 settembre, alle ore nove, presso il piazzale della cooperativa piccola pesca Harmine, alla Marina di Montalto di Castro. Se le condizioni metereologiche non lo permettessero, sarebbe tutto rimandato alla prima domenica di ottobre. Vi aggiorneremo più avanti nei dettagli. Noi puliamo la spiaggia, tu che fai, vieni?

Gli amici del mare e dell’ambiente

Gianluca Orazi (presidente)

Riccardo Valentini

Alessandro Petronio

Quinto Mazzoni

Ramacandra Gamberini