Montalto, Insieme: “Personale AEC: poca pubblicità per una selezione così importante”

Riceviamo dall’Ass. Insieme – Montalto di Castro e Pescia Romana

Domenica 4 settembre abbiamo appreso da un comunicato stampa del Sindaco che l’amministrazione comunale ha aumentato la disponibilità oraria per l’AEC (assistente educativo culturale) per l’anno scolastico 2022-23, portando il monte ore da 3660 a 4000: una buona notizia!

Ci siamo messi quindi a controllare se ci fosse stata una sorta di avviso pubblico o altra tipologia di selezione per le figure interessate, cercando sia sul sito della scuola che del comune: non abbiamo trovato niente

In realtà controllando ancora abbiamo trovato un avviso di manifestazione di interesse, non vincolante, da parte di Fondazione Solidarietà e Cultura pubblicato il 29 agosto con scadenza 5 settembre 2022.

Peccato per la poca pubblicità data al bando, tra l’altro nemmeno linkato sul sito web del comune o sulle pagine social come avvenuto in altri tempi

Ci auguriamo che le tante figure preparate del nostro paese abbiano avuto la stessa nostra fortuna e “opportunità” di trovare per caso l’avviso sul sito di Fondazione, potendo proporre la propria candidatura

Speriamo inoltre che alla fine sia sempre la scuola a selezionare questo tipo di figure, in quanto ente più qualificato e preparato in materia

Sarebbe cosa gradita che il sindaco, per garantire la massima partecipazione, chieda a Fondazione Solidarietà e Cultura di riaprire i termini e dia mandato di dare ampia pubblicità all’avviso anche sui canali del comune. Solo così i cittadini potranno venire a conoscenza di determinate opportunità lavorative così importanti. La trasparenza tanto decantata in campagna elettorale sarà andata in ferie di fine estate?