Montalto, Insieme: “Soddisfatti per i lavori in via Tre Cancelli”

Riceviamo dall’Ass. Insieme Montalto di Castro e Pescia Romana

Andando alla Marina i cittadini si accorgeranno che sono iniziati i lavori di riqualificazione del secondo tratto di via Tre Cancelli, per un importo totale di Euro 1.022.906,10. Siamo molto felici poiché verranno realizzati grazie ad un progetto voluto ed approvato dall’Amministrazione Caci per cui la stessa ha ottenuto a novembre 2021 un finanziamento dal Ministero dell’Interno, a valere sulle risorse PNRR “per la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”.

Dopo aver ottenuto il finanziamento l’amministrazione Caci ha provveduto a reinserire il nuovo finanziamento nel piano delle opere pubbliche nel bilancio di previsione a maggio 2022. Dal suo insediamento un anno e mezzo fa l’amministrazione Socciarelli ha terminato l’iter amministrativo dell’opera apportando una variante in base ai nuovi prezzi previsti dalla Regione ed ha espletato la gara tramite la stazione appaltante della Provincia di Viterbo.

Il secondo lotto sarà gemello del primo, con il rifacimento del manto stradale, la realizzazione di marciapiedi e di una pista ciclabile, oltre all’installazione di una nuova pubblica illuminazione ad efficientamento energetico. Grazie al progetto ed al finanziamento PNRR ottenuto dall’Amministrazione Caci tutta la via sarà finalmente riqualificata.