Montalto, la sindaca Socciarelli sull’incontro con ATO: “Si pensi a trovare soluzioni più che a cercare presunti colpevoli”

«Ho partecipato all’incontro della consulta dell’Ato per un confronto costruttivo e propositivo sulle importanti tematiche idriche che riguardano il nostro territorio. Mi spiace leggere sui vari comunicati online che il dibattito sia solo stato uno scambio di accuse tra sindaci e Talete, che i problemi derivino solo dalle infrastrutture che i Comuni hanno consegnato alla società e che i Sindaci attaccherebbero la società solo per non perdere consensi». Lo dichiara il sindaco Emanuela Socciarelli riguardo al tema acqua che sta interessando anche il territorio di Montalto di Castro.

«La realtà è un’altra – tuona il sindaco Socciarelli -. A questo gioco non ci sto. La gestione del servizio idrico del Comune di Montalto di Castro è passata a Talete un anno fa. Prima della cessione del servizio la mia amministrazione ha investito oltre 800mila euro per raddoppiare il depuratore di Pescia Romana; siamo intervenuti su tutte le pompe di sollevamento e sui quadri elettrici rinnovati e efficientati, stiamo lavorando per sistemare un impianto di osmosi e per realizzare una tratta di rete idrica di oltre 4km.

Anche il depuratore di Montalto è efficiente e perfettamente funzionante – continua il sindaco – I nostri turisti ne hanno avuto piena dimostrazione godendosi un mare sempre più pulito. Voglio ribadire che da parte mia la collaborazione alla società non è mai mancata e mai mancherà, e lascio l’attività di sciacallaggio politico a quella parte della minoranza che non ha altri argomenti né idee da proporre.

Nel contempo, oltre a ringraziare i dipendenti e gli operai che non hanno mai fatto mancare il sostegno al nostro territorio, a partire dai dipendenti montaltesi che da anni gestiscono i nostri impianti e le nostre reti idriche – conclude Socciarelli – mi auguro che l’amministratore delegato nei prossimi incontri sia più concentrato a trovare soluzioni con l’obiettivo di dare ai cittadini il miglior servizio possibile, anziché cercare presunti colpevoli».