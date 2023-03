Montalto, l’associazione Insieme: “C’era una volta lo sport a Montalto e Pescia”

Riceviamo dall’Ass. Insieme per Montalto di Castro e Pescia Romana e pubblichiamo

C’era una volta lo sport a Montalto e Pescia. Quello dell’associazionismo, degli eventi, dei grandi eventi; quello dove gli aiuti alle associazioni servivano per sostenere le famiglie, promuovendo sia lo sport che il territorio. Ed oggi, cos’è successo? Sono passati 9 mesi (nove) dall’insediamento della nuova amministrazione comunale e del settore sportivo non vi è quasi più traccia, se non grazie a quegli sprazzi dovuti alla voglia di fare delle associazioni stesse che vanno avanti DA SOLE, stringendo i denti.

Avevamo capito da subito che lo sport e la promozione del territorio nonostante i proclami non fossero importanti per la giunta Socciarelli, visto che a questi settori non è stato nemmeno dedicato un assessorato specifico. Ma in poco meno di un anno abbiamo visto buttare alle ortiche tutto il grande lavoro fatto negli anni precedenti.

“Ci sono problemi economici” – diranno: si lo sappiamo, è la solita solfa che utilizzano i nuovi arrivati per giustificare le proprie mancanze e le promesse elettorali che si stanno sgretolando in poco tempo

Per chi non se ne fosse accorto sono diversi anni ormai che il comune di Montalto non naviga più nell’oro, principalmente a causa del mancato introito Imu da parte del suo più grande contribuente: Enel

Eppure, mai sono mancati i grandi eventi, come la Tirreno Adriatico e il Giro d’Italia; mai sono mancati gli aiuti economici alle associazioni, o quelli alle famiglie come il Bonus Giovani

Oggi, a 9 mesi di distanza dall’insediamento, riassumiamo in pochi punti l’andamento dello sport a Montalto e Pescia (sul quale come scelta politica non è stato investito 1 euro nonostante le oltre 15 variazioni di bilancio e il cospicuo contributo Enel a Fondazione Vulci per l’organizzazione di manifestazioni)

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI: 0 euro

BONUS GIOVANI: scomparso nel nulla

BONUS AFFITTI PER IMMOBILI: non riproposto

PALAZZETTO DELLO SPORT: rivoluzionato, aperto con ritardo e con la manutenzione dell’area pressoché abbandonata a se stessa

NATALE IN DANZA: dopo anni il Gala’ finale con le star internazionali è stato tagliato

CAMPI DA CALCIO: scaduto l’affidamento e da gennaio 2023 i due stadi sono senza manutenzione ordinaria del verde

RIQUALIFICAZIONE STADIO MAREMMINO: gara per l’affidamento lavori annullata, ed il campo sembra una groviera. Inoltre vi ricordate quando l’assessore Corniglia da consigliere di opposizione si beffava dell’opera chiamandola “El Bernabeu de Pescia”(foto allegata), poiché secondo lui la cifra investita di 600mila euro era troppo alta? Bhe, tenetevi forte: erano parole al vento come al solito, perché la cifra con l’amministrazione Socciarelli è rimasta la stessa

REALIZZAZIONE SKATE PARK: Lavori addirittura già affidati a marzo 2022, e’ passato un anno e dell’opera non vi è traccia

Ieri, come ciliegina sulla torta, leggiamo che la MARATONINA DI VULCI, che era prevista per il 26 marzo, dopo ben 15 anni è stata ANNULLATA

E non è la prima volta, e’ già la seconda, dopo quella del novembre 2022

Eppure ci ricordiamo come il delegato Miralli avesse partecipato in pompa magna alla presentazione del CorrinTuscia 2023, avvenuta 2 mesi fa in sala del Consiglio comunale (tra le gare del circuito c’era appunto anche la Maratonina di Vulci). Non c’è che dire, un primato di tutto rispetto, ma in negativo