Montalto, Mazzoni (PD): “A via/piazza Craxi un secco no!”

Riceviamo da Quinto Mazzoni e pubblichiamo

Noi le piazze, le vie preferiamo intitolarle a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, che hanno pagato con la vita la nostra difesa, ed a tutti gli altri che si sono sacrificati per la Patria; così come a medici, infermieri e a tutti coloro che hanno fornito un contributo importante per salvare la vita degli altri, come tutto il personale sanitario, in prima fila contro il covid – 19; non a condannati, scappati dall’Italia per non scontare la pena.

Gli eroi meritano tanto, cioè tutti coloro che hanno dimostrato un valore o un sacrificio per le vite di molti. Non ci piace la proposta avanzata da Forza Italia di Montalto di Castro, non ci piace intitolare una via o una piazza a Craxi, non perché non in linea con il nostro pensiero politico, ma perché condannato dalla giustizia italiana.

Cosa ne pensa il sindaco facente funzione, Luca Benni, appartenente, tra l’altro, alle forze dell’ordine, in merito ad una tale proposta? Ci sarà già un un accordicchio?

Il Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana

Quinto Mazzoni Segretario