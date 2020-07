Montalto, Mazzoni (PD): “Viale Aurelia Tarquinia: il fumo negli occhi!”

Riceviamo da Quinto Mazzoni (PD) e pubblichiamo

E’ tutto pronto per la riqualificazione, l’ex Assessore ai lavori pubblici affermava così: “E’ pronto il progetto esecutivo già finanziato, per la riqualificazione del nostro viale a Montalto… “. Peccato che era il lontano 6 Giugno 2017, quando i giornali on line pubblicavano queste affermazioni e, ad oggi, nessun intervento è stato fatto sulla via principale del nostro Paese.

Si parlava di ” Un mix di nuova illuminazione pubblica e a terra, arredo urbano, verde e giochi di specchi…. “, insomma, interventi imminenti che avrebbero stravolto il viale, rendendolo più “vivibile e più decoroso”… e poi?

Soltanto vane e futili promesse, il solito tipico fumo negli occhi con cui questa amministrazione tentava di far credere ai cittadini di porre in essere grandi opere. Parole, parole, ed ancora parole, ed i fatti? Neanche dietro il fumo del polverone alzato per niente. Il solito “Tanto rumore per nulla”!

Quinto Mazzoni

Consigliere comunale PD