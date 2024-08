Montalto, nitrati ancora troppo alti: resta la non potabilità dell’acqua al capoluogo

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

Comunichiamo alla cittadinanza che la società Talete fa sapere che il 20 agosto 2024 ha svolto un nuovo prelievo di acqua presso il serbatoio Martelli (prot. N.24/8699) continuando a riscontrare una concentrazione del parametro nitrati pari a 53mg/l, superiore al valore previsto dal D. Lgs 18/23 (50mg/l).

Pertanto permane lo stato di valore alterato per Montalto Capoluogo e l’ordinanza di non potabilità dell’acqua non può essere revocata. La società Talete continuerà ad effettuare i controlli delle acque in attesa che i valori rientrino nei parametri di Legge.

Si ricorda che l’ordinanza emessa vieta l’utilizzo di acqua per il consumo umano:

vietato bere acqua (anche per lavare i denti)

vietato l’utilizzo per uso alimentare

Si ricorda altresì che la Società Talete Spa ha installato un distributore di acqua potabile in Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa.