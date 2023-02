Montalto, polemica sul taglio degli alberi a viale Garibaldi. Insieme: “Trasformazione radicale”

Riceviamo dall’Associazione Insieme di Montalto di Castro e Pescia Romana e pubblichiamo

Come potete vedere in questi giorni si stanno svolgendo, da parte di una ditta di Tarquinia, tale “CTM Multiservizi Ambientali”, i lavori di potatura e abbattimento di alcuni alberi a Viale Garibaldi nel Capoluogo. Si legge che l’abbattimento di alcuni alberi si è reso necessario a seguito di quanto riportato nella relazione dell’agronomo incaricato dal comune, “per evitare eventuali criticità alla pubblica incolumità”. Per saperlo abbiamo dovuto cercare e leggere gli atti poiché le info dell’assessore al patrimonio parlavano solo di potatura, omettendo i tagli netti di alcune piante.

Ebbene, ad oggi viale Garibaldi si trova senza 8 alberi, e si è trasformato radicalmente da viale alberato in passeggiata en plein air. Nel documento di affidamento dei lavori non è prevista la sostituzione delle piante: sarebbe un grande smacco alla storia e al cuore di questo viale del nostro paese, che conduce i passanti al municipio ed al centro storico.

Chiediamo pertanto all’amministrazione comunale due cose fondamentali: la prima e’ che gli alberi tagliati vengano prontamente sostituiti, la seconda, altrettanto importante, è che il comune affidi i lavori del progetto previsto dall’amministrazione Caci per la riqualificazione complessiva di viale Garibaldi ed il completamento di circonvallazione Vulci, per un totale finanziato di 300mila euro, che porterebbero giovamento alle attività commerciali, ai pedoni, ed in termini di abbattimento delle barriere architettoniche. Il viale alberato è un patrimonio di Montalto e non va ne’ dimenticato ne’ stravolto nella sua naturalezza