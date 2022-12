Montalto, Puddu: “E a pagare sono sempre i cittadini”

Riceviamo da Elisabetta Puddu, consigliere comunale di Montalto di Castro, e pubblichiamo

Aumenti Imu e Acqua, costi insostenibili che si aggiungono ai vertiginosi rincari di energia e beni primari: la cinta più stretta ed è quasi una morsa.

È stata una scelta molto combattuta, così tanto che ho deciso di non partecipare all’ultimo momento.

Il manifesto lanciato dai Consiglieri di opposizione e da molte forze politiche locali in merito agli aumenti dell’ Imu e dell’acqua racconta una verità disarmante, che vede rincari che graveranno sulle tasche di tutti i cittadini. Ed è per questo che dissento appieno con tutti loro all’approvazione avvenuta di questi vertiginosi aumenti.

Tuttavia, ho deciso di non apporre la mia firma a fianco alle altre perché tra di esse, ci sono quelle degli esponenti della passata amministrazione che hanno votato nella deliberazione n 25 del 30 maggio 2022 un aumento delle aliquote IMU. Una deliberazione che l’attuale amministrazione ha avallato ed elevato negli aumenti con deliberazione n 23 del 30 luglio 2022 .

A tali scelte della nuova maggioranza a guida Socciarelli si aggiungono i rincari dell’acqua, un aumento del 12% sottoforma di conguaglio per l’anno 2022 ed uno dell’8% per il 2023, per un totale del 30%. Non entro nel merito degli aumenti dell’amministrazione passata e tantomeno di questa attuale, che siano rincari dovuti, rimpinguamenti ad un bilancio precario o nobili cause… Resta il fatto indiscutibile che purtroppo questo è quello che i cittadini troveranno sotto l’albero di Natale… e non è proprio un augurio di buone feste!