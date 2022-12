Montalto, Puddu: “Vince la salvaguardia all’incolumità pubblica!”

Riceviamo da Elisabetta Puddu, consigliere comunale di Montalto di Castro, e pubblichiamo

Vince la salvaguardia all’incolumita pubblica! Approvata all’unanimità la mozione sulla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali su SS Castrense, via dei Cimini e rotatoria di Piazzale Tuscania a Montalto di Castro.

Ieri mattina, dai banchi dell’opposizione, ho presentato una proposta di risoluzione di un disagio già fortemente discusso su quegli stessi banchi dall’allora consigliere Mazzoni, durante il precedente mandato. Una continuità che mi sento di rappresentare, e che oggi ha trovato la giusta accoglienza e volontà di risoluzione all’interno dell’aula consigliare, dove ha prevalso l’attenzione alla sicurezza, ed alla creazione di condizioni civili di accessibilità per i due attraversamenti e per la rotatoria oggetto della mozione.

Da anni ragazzi, mamme con passeggini, persone anziane, ed i cittadini tutti, compresi anche coloro che presentano disabilità motorie, si trovano ad affrontare passaggi angusti, attraversamenti su strada ad alto traffico, con visibilità limitata, o nel pieno di un rotatoria da cui escono mezzi direttamente dalla strada statale Aurelia, proveniente da Roma per reimmettersi sulla medesima in direzione Viterbo o Grosseto. Un ottimo risultato di cui ringrazio chi negli anni ha sottoposto la mia attenzione a questo disagio, e chi oggi ha compreso l’importanza di non ignorarne più le difficoltà ed il pericolo per l’incolumità pubblica.