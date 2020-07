Montalto, Sacconi: “Inconcepibile che ragazzi così giovani possano compiere atti vandalici così gravi”

Riceviamo da Eleonora Sacconi e pubblichiamo

Dobbiamo assolutamente fare qualcosa per il bene dei cittadini, dei turisti e dell’immagine di Montalto. È inconcepibile che ragazzi tra i 14 e i18 anni possano compiere atti vandalici così gravi per persone e cose senza che vengano attuate forme di dissuasione preventiva e di controllo del tasso alcolico e della presenza di tracce di droga nei soggetti sospettati. Siamo in presenza di una situazione di emergenza così grave che rende doveroso il supporto di tutti all’azione che sicuramente vorrà compiere la Giunta Benni. Valuterò l’azione e sarò conseguente con quanto detto se l’impegno della Giunta sarà apprezzabile. Covid 19 e lotta alla violenza minorile sono due eccezioni che non affievoliscono minimamente il carattere intransigente della mia opposizione ad una maggioranza eletta in un modo e ricomposta in un altro.