Montalto, una nota del Movimento 5 Stelle sulla raccolta dei rifiuti

Riceviamo da Francesco Corniglia e pubblichiamo

La situazione abbandono rifiuti nell’intero territorio di Montalto è intollerabile, un degrado così non lo avevamo ancora visto.

Il problema è l’appalto e le sue regole, alcune vanno riviste perché è innegabile che non funzionano. È una protesta continua di cittadini esasperati a cui l’Amministrazione non è in grado di dare risposte. Come M5Stelle è dal primo novembre 2019, quando ancora avevamo un sindaco eletto non sospeso, che chiediamo all’Amministrazione di organizzare un incontro pubblico con l’azienda incaricata, i responsabili e naturalmente i cittadini. La domanda a cui vogliamo risposta è: quanto costa ai montaltesi tutto questo? O davvero pensate che tutta questa raccolta e smaltimento di rifiuto indifferenziato sia gratuita? Tanto a pagare saremo sempre noi cittadini.

Si lamenta giustamente chi abita nelle campagne, chi sta al mare, chi nel centro storico, chi ha attività economiche e si lamentano anche i turisti. Sono tutti impazziti o nemici dell’Amministrazione?

Francesco Corniglia

Consigliere comunale M5stelle Montalto