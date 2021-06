Monte Argentario, al via due avvisi per l’assunzione di personale: scadenza entro il 28 giugno

Riceviamo dal Comune di Monte Argentario e pubblichiamo

Sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale n.42 del 28 maggio 2021 due avvisi per l’assunzione di personale presso il Comune di Monte Argentario.

Il primo è un concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 “istruttori direttivi tecnici”, categoria giuridica D, posizione economica iniziale D1, con riserva di numero 1 posto per volontari delle ff.aa., ai sensi dell’art. 1014 comma 4, del d.lgs n. 66/2010, l’altro riguarda una selezione per curriculum e colloquio, per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato mediante contratto ex art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000, per il conferimento di incarico di dirigente area amministrativa.

Per entrambi le selezioni le domande dovranno essere presentate entro il 28 giugno 2021. Maggiori dettagli e info sulla pagina “Bandi di concorso” del sito web del Comune dove sono pubblicati l’avviso ed il modulo di domanda.