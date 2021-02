Monte Argentario, avviso per idonei in graduatorie di concorsi pubblici di altri enti per assunzioni al Comune

Riceviamo dal Comune di Monte Argentario e pubblichiamo

Il Comune di Monte Argentario ha indetto una procedura di reclutamento di personale finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse a ricoprire posti da parte di candidati collocati in graduatorie a tempo pieno ed indeterminato approvate da altre pubbliche amministrazioni. I posti che intende ricoprire sono : 6 Istruttori di Vigilanza (Agente di Polizia Locale) – Categoria C ; 1 Istruttore Informatico – Categoria C ; 2 Istruttori Amministrativi” – Categoria C .

L’Amministrazione comunale, in assenza di proprie graduatorie vigenti, intende così utilizzare quelle di altri Enti per la copertura di posti disponibili in organico.

Possono presentare manifestazione di interesse coloro che sono inseriti tra gli idonei non assunti nell’ambito di graduatoria concorsuale, ancora valida alla scadenza del termine previsto per la presentazione della manifestazione di interesse, approvata da qualunque Pubblica Amministrazione del territorio nazionale.

La graduatoria deve essere riferita all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di personale con profilo professionale analogo o equivalente a quello rispettivamente di: Istruttore di Vigilanza (Agente Polizia Locale) – Istruttore Informatico -Istruttore Amministrativo.

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta dall’interessato preferibilmente mediante l’utilizzo dell’apposito modello allegato all’avviso, dovrà pervenire, corredata dagli allegati richiesti, perentoriamente entro e non oltre il giorno 15 marzo 2021.

L’avviso integrale con le modalità di presentazione delle manifestazioni è pubblicato sul sito istituzionale alla pagina “Bandi di concorso” ( https://www.comunemonteargentario.gov.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-concorso )