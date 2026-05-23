Monte Argentario, convocato il Consiglio comunale: in discussione bilancio, DUP e premio “Brando Giordani”

Il Consiglio comunale di Monte Argentario è stato convocato in sessione straordinaria per giovedì 28 maggio 2026 alle ore 9 in prima convocazione. La seconda convocazione è invece fissata per venerdì 29 maggio alle ore 10.
La seduta si svolgerà con i consueti punti preliminari dedicati all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e alle comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale.
Bilancio, DUP e urbanistica tra i temi in discussione
Tra gli argomenti principali all’ordine del giorno figurano la variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e la variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
In discussione anche la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e la rimozione dei vincoli convenzionali relativi agli immobili situati nella zona Peep del comprensorio “Pozzarello (S.E.C.A.M.I.) – Condominio Mare Giallo Rosa”.
Nasce il premio “Brando Giordani”
Il Consiglio sarà chiamato inoltre ad approvare il regolamento comunale per l’assegnazione del premio “Brando Giordani”, nuova iniziativa promossa dal Comune.
All’ordine del giorno compare anche il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 329/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana.
Diretta streaming sul sito del Comune
Come di consueto, la seduta del Consiglio comunale sarà trasmessa in diretta streaming dalla home page del sito istituzionale del Comune.