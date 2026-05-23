Notte Europea dei Musei 2026: aperture straordinarie a Tarquinia e Cerveteri

Anche il Ministero della Cultura celebra la Notte Europea dei Musei 2026 con aperture straordinarie e iniziative speciali nei musei del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia.
Sabato 23 maggio i Musei archeologici nazionali di Tarquinia e Cerveteri resteranno aperti eccezionalmente dalle 19 alle 23, con ingresso al costo simbolico di un euro e un programma dedicato alla valorizzazione del patrimonio etrusco.
A Cerveteri il restauro dei “Delfini guizzanti”
La serata prenderà il via alle 18.30 nella Sala Ruspoli di Cerveteri con la conferenza stampa di presentazione del restauro e della ricomposizione del monumentale arredo sacro del IV secolo a.C. denominato Delfini guizzanti.
Successivamente, dalle 20 alle 23, il Museo Archeologico Nazionale Cerite ospiterà la presentazione al pubblico del monumento restaurato e una visita guidata gratuita alle collezioni museali.
Visita guidata serale al Museo di Tarquinia
A Tarquinia l’appuntamento è invece alle 21 al Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, dove sarà organizzata una visita guidata gratuita all’interno del museo.
L’iniziativa consentirà ai visitatori di vivere il museo in una suggestiva atmosfera serale, attraversando le collezioni etrusche custodite nello storico Palazzo Vitelleschi.