Tarquinia, al Cinema Etrusco la proiezione de “Le Formiche di Mida” con il regista Edgar Honetschläger: un tributo a Peppe “Gnocchetto”

Una proiezione speciale tra cinema d’autore, fotografia e riflessione filosofica. Martedì 26 maggio 2026, alle ore 19.30, il Cinema Etrusco ospiterà la proiezione del film Le Formiche di Mida, opera del regista austriaco Edgar Honetschläger ambientata tra Tarquinia e Vienna.

L’appuntamento sarà accompagnato dall’incontro con il regista e dalla mostra fotografica di Stefano Dili, allestita nel foyer del cinema e visitabile prima e dopo la proiezione.

Baldassarre, l’asino filosofo protagonista del film

Il lungometraggio, della durata di 75 minuti, si sviluppa come un racconto visionario e surreale ambientato alle porte di Tarquinia, tra personaggi eccentrici, riflessioni sulla natura e immagini sospese tra sogno e realtà.

Protagonista dell’opera è Baldassarre, un asino filosofo che dialoga con una creatura metà umana e metà vegetale, interrogandosi sull’operato dell’uomo e sul rapporto tra civiltà e ambiente. Attorno a lui si muove un microcosmo di figure simboliche e grottesche che trasformano il film in una ricerca cinematografica sul conflitto uomo-natura e sulla trasformazione della società contemporanea.

Ingresso libero e prenotazione consigliata

L’evento, patrocinato dal Comune di Tarquinia e realizzato in collaborazione con il Cinema Etrusco, rappresenta anche un tributo a Peppe “Gnocchetto”, tra i protagonisti del film.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. È gradita la prenotazione tramite social oppure via WhatsApp al numero 353 467 1849.