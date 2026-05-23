Tarquinia, Gianni Appetecchi ospite de “Il sonno della democrazia genera mostri”

Un incontro per riflettere sul presente attraverso le ombre del Novecento. Sabato 23 maggio 2026, alle ore 17.30, l’associazione culturale La Lestra ospiterà a Tarquinia la conferenza del professor Gianni Appetecchi dal titolo Il ritorno dell’estremismo? Perché si parla dei dittatori del XX secolo come personaggi di oggi.

L’appuntamento si svolgerà nella sede dell’associazione in via dei Granari 1 e rientra nel ciclo di conferenze sociopolitiche 2026 Il sonno della democrazia genera mostri.

Dittature del Novecento e attualità

L’incontro prenderà spunto da una domanda sempre più presente nel dibattito pubblico contemporaneo: perché figure autoritarie del secolo scorso sembrano oggi tornare al centro dell’immaginario politico e mediatico?

La riflessione si concentrerà sul riemergere di estremismi e sovranismi, spesso non più percepiti come degenerazioni della democrazia ma come possibili alternative ai sistemi politici tradizionali. Un fenomeno che, secondo gli organizzatori, si sta progressivamente radicando anche nelle nuove generazioni.

Una riflessione aperta tra storia e società

Attraverso riferimenti storici e analisi dell’attualità, la conferenza proverà a indagare le ragioni culturali, sociali e comunicative che rendono oggi nuovamente “attuali” alcuni simboli e linguaggi politici del XX secolo.

L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale promosso da La Lestra, dedicato ai temi della democrazia, della partecipazione e delle trasformazioni sociali contemporanee.