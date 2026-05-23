Pitigliano, accordo tra Comune e Plastic Free per iniziative ambientali sul territorio

Il Comune di Pitigliano ha sottoscritto un protocollo d’intesa con Plastic Free Onlus, avviando ufficialmente una collaborazione dedicata alla promozione di iniziative ambientali e attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

La firma dell’accordo è avvenuta presso il municipio alla presenza del sindaco Giovanni Gentili, della vicesindaca Serena Falsetti e del referente provinciale Plastic Free per Grosseto e Livorno Gianluca Ranaldi.

Cleanup, scuole e lotta all’inquinamento da plastica

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i principali progetti promossi dall’associazione sul territorio nazionale e le attività condivise che potranno essere sviluppate nei prossimi mesi insieme all’amministrazione comunale.

Tra i temi affrontati figurano le campagne di sensibilizzazione ambientale, i cleanup dedicati alla pulizia del territorio, le attività educative nelle scuole e le iniziative per contrastare l’inquinamento da plastica, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e giovani in percorsi concreti di partecipazione civica.

“Una collaborazione concreta per il territorio”

“La collaborazione con le associazioni e con i volontari rappresenta uno strumento fondamentale per promuovere una corretta cultura ambientale”, sottolinea la vicesindaca Serena Falsetti. “Il volontariato svolge un ruolo prezioso nella cura del territorio, ma è altrettanto importante investire nella sensibilizzazione per educare cittadini e giovani a un corretto conferimento dei rifiuti”.

Soddisfazione anche da parte di Gianluca Ranaldi, referente provinciale Plastic Free: “Con il sindaco Gentili e la vicesindaca Falsetti abbiamo avuto un confronto bello e stimolante. C’è stata subito grande sintonia e la volontà comune di fare qualcosa di concreto per l’ambiente. Questo accordo rappresenta l’inizio di una collaborazione forte”.