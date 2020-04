Monte Argentario, convocato il Consiglio comunale per il 30 aprile: ecco l’ordine del giorno

Riceviamo e pubblichiamo

Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 30 aprile 2020 alle ore 11,00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 4 maggio alle ore 11,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno :

1) Approvazione verbali sedute precedenti (30 dicembre 2019)

2) Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale

3) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 26 in data 02.04.2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000

4) Variazione programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale delle opere pubbliche anno 2020

5) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000) e contestuale variazione al dup 2020/2022

6) Nomina revisore unico – triennio 2020-2023

7) Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’ art. 194 d.lgs. 267/2000

8) Emergenza Coronavirus e interventi immediati per i bilanci dei comuni

La seduta si svolgerà in modalità telematica mediante videoconferenza come previsto dal D.L. n. 18 del 17.3.2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) e con le modalità stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale del 21.4.2020.

Sono assicurate le riprese audiovisive della seduta e la possibilità di assistere al Consiglio in diretta streaming dalla home page del sito www.comunemonteargentario.gov.it