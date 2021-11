Monte Argentario, convocato per il 29 novembre il consiglio comunale: ecco l’ordine del giorno

Riceviamo dal Comune di Monte Argentario e pubblichiamo

Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 29 novembre 2021 alle ore 15,00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 30 novembre 2021 alle ore 16,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno :

1) Approvazione verbali sedute precedenti

2) Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale

3) Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 138 del 12.11.2021 “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art.175 c.4 d.lgs. 267/2000)

4) Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 (art. 175, c 2 TUEL)

5) Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2020 dal Comune – art. 20 d.lgs.175/2016.

6) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza – art.194 d.lgs n. 267/2000

7) Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’ art. 194 d.lgs. 267/2000 derivante da sentenza tribunale di Grosseto n. 211/2017 – integrazione delibera c.c. n. 97/2017

8) Approvazione addendum al protocollo di intesa per la razionalizzazione e la valorizzazione di immobili militari presenti nel territorio comunale sottoscritto in data 24/11/2016

La seduta si svolgerà in presenza e anche in videoconferenza, con riserva di comunicare eventuali modifiche circa la modalità di svolgimento in relazione alla evoluzione pandemica.

Sono assicurate le riprese audiovisive della seduta e la possibilità di assistere al Consiglio in diretta streaming dalla home page del sito www.comunemonteargentario.gov.it