Monte Argentario, il 19 giugno il consiglio comunale: ecco i punti in discussione

Riceviamo dal Comune di Monte Argentario e pubblichiamo

Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 19 giugno 2023 alle ore 9,00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 20 giugno 2023 alle ore 10,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno :

1) Approvazione verbali sedute precedenti (29 maggio 2023)

2) Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale

3) Surroga consigliere comunale

4) Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza area ex Giardino Jacovacci. Attivazione procedura di riconoscimento di spesa ai sensi dell’art. 191 comma 3 t.u.e.l., d. lgs. 267/2000 e s.m.i.

5) Trasformazione del diritto di superficie in proprieta’ e rimozione dei vincoli convenzionali sugli immobili siti nelle zone peep del comune di Monte Argentario comprensori peep denominati S.e.c.a.m.i – La conchiglia – Coop.Progresso – Determinazioni

6) Relazione relativa alla situazione dell’arretrato pendente presso il servizio edilizia e in generale sulla situazione dell’ufficio

7) Atto di indirizzo avente altresi’ natura interpretativa volto ad incentivare il ricorso al modulo procedimentale della SCIA in luogo del permesso di costruire

8) Integrazione alla delibera di consiglio comunale n. 33 del 21.04.2023 ad oggetto: delibera n. 32/2023 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana avente ad oggetto i rendiconti 2017 – 2018 – 2019. Adempimenti

9) Ratifica delibera G.C. n. 69 del 08.06.2023 avente ad oggetto variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 con applicazione avanzo di amministrazione

10) Modifica e variazione delibera di consiglio n. 12 del 07.03.2023 ad oggetto: Approvazione documento unico di programmazione (DUP) e bilancio di previsione entrambi riferiti al triennio 2023/2025 (artt. 170 c. 1 – 174 d.lgs. 267/2000 e art. 10 d.lgs. 118/2011)

11) Variazione al piano biennale dei beni e servizi approvato con delibera di consiglio comunale n. 10 del 07.03.2023

12) Atto di indirizzo per la gestione in concessione del servizio di riscossione, accertamento, riscossione coattiva delle entrate tributarie dell’Ente.

Sono assicurate le riprese audiovisive della seduta e la possibilità di assistere al Consiglio in diretta streaming dalla home page del sito https://www.comune.monteargentario.gr.it