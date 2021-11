Monte Argentario, manifestazione di interesse per la gestione del campo “Babbucci”

Riceviamo dal Comune di Monte Argentario e pubblichiamo

Il Comune di Monte Argentario intende espletare un’indagine di mercato al fine dell’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva fase di affidamento diretto del servizio di gestione dell’impianto sportivo polivalente sito in piazzale S. Andrea a Porto S.Stefano, meglio conosciuto come “Babbucci”.

L’avviso, pubblicato e disponibile con i relativi allegati sul sito istituzionale, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente ed in possesso dei requisiti richiesti, disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva procedura indetta dal Comune.

L’impianto in questione è un campo da gioco all’aperto, di superficie piatta, dura e di forma rettangolare, libera da ostacoli, con linee tracciate per il gioco Basket e con due canestri fissati a appositi tabelloni sostenuti da impianti. Situato in prossimità della Scuola Elementare di S.Andrea ha un accesso autonomo su lato di via Giuseppe Mazzini; è recintato e provvisto di impianto di illuminazione.

La gestione, data l’assenza di rilevanza economica dell’impianto, non ha caratteristiche imprenditoriali. E’ previsto il riconoscimento in favore dell’affidatario di un contributo economico, nella misura massima di € 875,00, per l’intero periodo di gestione che avrà una durata sperimentale decorrente dalla sottoscrizione della convenzione e sino al 30.06.2022. É escluso ogni tacito rinnovo.

Possono partecipare alla selezione : società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali; enti di promozione sportiva e società loro affiliate; associazioni di discipline sportive associate; enti di promozione sportiva e tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al CONI e/o al CIP; associazioni regolarmente costituite, il cui statuto preveda il perseguimento di finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero, senza fini di lucro, e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Gli interessati potranno far pervenire la manifestazione d’interesse al Comune, secondo le modalità specificate nell’avviso, entro e non oltre il termine perentorio fissato per il giorno 18 novembre 2021.