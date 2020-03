Monte Argentario, minuto di silenzio e bandiere a mezz’asta per le vittime del Covid-19

Riceviamo e pubblichiamo

I sindaci italiani hanno stabilito di fermarsi un minuto, stamani 31 marzo, per rendere omaggio a tutte le vittime del covid-19.

Per questo alle 12 in punto il sindaco di Monte Argentario Francesco Borghini con indosso la fascia tricolore, insieme agli assessori, alle autorità locali, al parroco don Sandro Lusini, ai rappresentanti di Croce Rossa e Misericordia, sul piazzale antistante il Palazzo Comunale hanno osservato un minuto di silenzio, con le bandiere esposte a mezz’asta, in segno di lutto e di solidarietà per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro.