Musica e gelato, il super mix del Bar Corsaro: e il 22 agosto arriva il Trio d’Autore

Cosa c’è di meglio per combattere il caldo estivo di agosto che gustarsi un delizioso gelato accompagnato da buona musica? A Tarquinia Lido, c’è un luogo dove queste due passioni si uniscono in un mix irresistibile: il Bar Corsaro. Da anni, questo locale è il punto di riferimento per chi cerca serate di divertimento e convivialità, offrendo musica dal vivo di alto livello e un gelato artigianale che è una vera delizia per il palato.

Un evento da non perdere: Il Trio d’Autore

Giovedì 22 agosto sarà l’occasione perfetta per vivere questa esperienza unica. A partire dalle 21:30, il Bar Corsaro ospiterà il Trio d’Autore, un gruppo che ha già conquistato il cuore di molti con le sue performance live. Situato in via dei Navigatori, 72, Tarquinia Lido, questo evento promette di essere un successo assicurato, attirando tanti appassionati di musica e buon cibo.

Gelato artigianale: un tripudio di gusto e creatività

Mentre ci si lascia trasportare dalle note del Trio d’Autore, sarà impossibile resistere alle spettacolari coppe di gelato del Bar Corsaro. Realizzato con passione nel laboratorio artigianale del locale, il gelato offre una varietà di gusti tutti da provare. Ogni coppa è una piccola opera d’arte, decorata e guarnita con creatività dallo staff, perfetta per rendere ancora più dolce una calda serata estiva.