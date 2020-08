“Musica in itinere”: da stasera nel centro storico di Tarquinia suoni, canti e parole sussurrate

Riceviamo e pubblichiamo

“Musica in itinere”: da stasera il centro storico di Tarquinia si animerà di suoni, canti e parole sussurrate.

Al via da Piazza Duomo e Via Dante Alighieri la rassegna musicale ideata dalle associazioni Viva Tarquinia e Divini Commercianti in collaborazione con l’assessorato al commercio del Comune di Tarquinia.

La rassegna si svilupperà su tre appuntamenti settimanali, tutti nel mese di agosto, ad eccezione della settimana del Divino Etrusco, e interesserà sei piazze del centro cittadino.

Si inizia stasera con un inaspettato quanto gradito ritorno, nella sua città natale, di Eleonora Giudizi, che mancava a Tarquinia da alcuni anni. L’artista, in arte Velka Sai, si esibirà all’Alberata Dante Alighieri a partire dalle ore 21:45 insieme a DJ Lune. Il duo, tutto al femminile, presenterà “Alchemical Electronic Concert”, un viaggio sonoro avvolgente dove la musica ambient e chillout è sapientemente unita a strumenti ancestrali dalle sonorità asiatiche ed evocative.

In piazza Duomo, alla stessa ora, entreranno invece in scena Andrea Casali e Dario Sgo. Il duo romano chitarra e voce, stavolta tutto al maschile, proporrà una serata di rock ripercorrendo una serie di successi internazionale.

Il secondo appuntamento con la rassegna “Musica In Itinere” sarà giovedì 13 agosto. Ad esibirsi il duo Emanule Elisei e Valentina Arias, in Piazza San Giovanni, e in contemporanea il duo tutto made in Tarquinia formato da Gabriele Ripa e Michele Mainardi a Piazza Santo Stefano. Chiusura venerdì 28 agosto con Antonio Mancino e Alessia Raffaelli, che si esibiranno in piazza Cavour, e Alessandro Spada con Antonello Battellocchi in scena a Piazza Matteotti.