Nasce Revolver, casa editrice dal nome beatlesiano e dal cuore punk

Riceviamo e pubblichiamo

Nella giungla del panorama letterario italiano si aggiunge una nuova realtà editoriale che farà parlare di sé: Revolver edizioni. Il nome, come spiegano i due fondatori Sandro Cisolla (direttore editoriale) e Matteo Edoardo Paoloni (caporedattore, editor) è legato alla comune passione per la musica, e in particolare per i Beatles e il loro album più “bello, pazzo e bizzarro”.

La nuova casa editrice, parte del gruppo editoriale abruzzese Tabula Fati, si presenta al pubblico con un’identità forte e ben definita. Si tratta di un modello basato sulla creazione seriale di collane a progetto, già ampiamente utilizzate tra gli anni ’30 e gli anni ‘80 e poi abbandonate per le classiche collane aperte. La loro caratteristica principale è quella di dare spazio a un definito numero di titoli (nel caso di Revolver, 9) che una volta raggiunto determinerà la chiusura definitiva della collana. La scelta di propendere per questo modello, oggi una novità assoluta per il mercato italiano, è legata alla volontà della casa editrice di attribuire un preciso taglio tematico ed estetico a ogni “capitolo” del loro catalogo, conferendo anche un valore collezionistico ai 9 titoli che lo comporranno.

Parallelamente alle collane a progetto, la redazione di Revolver gestirà anche una classica collana aperta di nome Eleanor (in omaggio a Eleanor Rigby) che includerà tutti i testi ritenuti validi anche se non compatibili con le stringenti caratteristiche delle altre collane.

La casa editrice prevede di pubblicare i primi titoli dopo l’estate, e attualmente è alla ricerca di manoscritti caratterizzati da un linguaggio asciutto, preciso, poco convenzionale e senza retorica, che abbiano uno sguardo attento e impudente rivolto al contemporaneo.

Quella di Revolver è un’attitudine schietta, fuori dagli schemi e un po’ punk, legata al contatto diretto e allo scambio tra le persone, come evidenziato dal manifesto (allegato di seguito) con cui la casa editrice si presenta.

MANIFESTO DI REVOLVER EDIZIONI

Revolver è una casa editrice dal nome beatlesiano e dal cuore punk. I testi che comporranno il catalogo verranno scelti in base a due criteri fondamentali: il linguaggio, lo sguardo. Il primo sarà contemporaneo, poco convenzionale, tendenzialmente asciutto, essenziale ma capace di riempire la testa di chi legge, sfacciato ma raffinato (proprio come le sonorità del disco che dà il nome alla casa editrice). Il secondo sarà attento, impudente, critico e rivolto al contemporaneo in tutte le sue sfaccettature, sia per quanto riguarda le sue zone luminose, ma soprattutto per ciò che concerne i suoi angoli d’ombra. Le bocche che narreranno le nostre storie saranno impastate e bucate dai piercing, gli occhi che osserveranno la realtà che ci interessa saranno pieni di capillari rotti e contornati dalle occhiaie.

Alla base di questo progetto c’è la necessità di raccontare senza nessun tipo di filtro il mondo del ventunesimo secolo sotto una lente realmente contemporanea, e quindi da dentro: con intelligenza, stile e soprattutto senza retorica.

Per fare questo, abbiamo deciso di dare un nuovo respiro al concetto ormai appartenente al passato di “collana a progetto”. In casa Revolver infatti le pubblicazioni saranno suddivise per “capitoli chiusi” di 9 titoli ciascuno (numero non a caso molto beatlesiano), che avranno ognuno una propria identità forte, sia per quanto riguarda le tematiche, sia per quanto riguarda la presentazione estetica delle copertine. In questo modo la casa editrice avrà l’obbligo morale e necessario di mantenersi in continuo divenire, fluida, senza mai allontanarsi dal motivo principale per cui è nata: la ricerca di nuovi stimoli.

Oltre alle collane a progetto, in ogni caso, ci sarà spazio anche per una grande collana aperta chiamata “Eleanor” (in omaggio a Eleanor Rigby), totalmente libera da paletti e convenzioni, dove andranno a finire tutti quei testi non collocabili nelle collane a progetto vigenti, ma di una qualità tale da non poter essere lasciati in un cassetto. Nel nostro modo di vedere le cose, le eccezioni sono importanti tanto quanto la regola (se non addirittura di più).

Il mondo di Revolver edizioni però non finisce solo nei libri. Tra i nostri obiettivi c’è anche quello di portare il nostro immaginario fuori dalle pagine, attraverso collaborazioni con artisti ed eventi che rispecchiano in tutto e per tutto il nostro credo: ossia buona musica, cultura non-mainstream, stile, divertimento, senza mai allontanarsi da quello che è il nostro ambito di ricerca, la contemporaneità senza filtri. In questa ottica Revolver edizioni diventa un luogo di scambio aperto a tutti, un terreno fertile, fatto non solo di singoli lettori chiusi in casa a leggere (sempre più fondamentali in una società in cui la lettura preoccupa meno del 15% della popolazione), ma anche di persone in carne e ossa felici di incontrarsi, riconoscersi, frequentarsi.

____________________

Nel caso in cui siate interessati a sottoporre il vostro testo alla redazione di Revolver, potete inviarlo -completo di sinossi e note biografiche- all’indirizzo mail manoscritti@revolveredizioni.com.

Sito Web:

www.revolveredizioni.com

Social:

Instagram: @revolver_edizioni

Mail di riferimento:

info@revolveredizioni.com

stampa@revolveredizioni.com

manoscritti@revolveredizioni.com