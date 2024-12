Natale a Castel del Piano: il programma “Meraviglia” tra eventi, musica e tradizione

“Meraviglia”: con una parola l’amministrazione comunale di Castel del Piano descrive un’iniziativa che raccoglie eventi, tradizioni e novità per rendere speciale il periodo delle festività natalizie. La sindaca, Cinzia Pieraccini, al suo primo Natale in carica, descrive così un programma che nasce della collaborazione tra associazioni, amministrazione e tradizione, sarà un’occasione per vivere momenti di condivisione e felicità: “Abbiamo voluto racchiudere in una sola parola tutte le emozioni e i desideri delle festività. Vorrei che ogni cittadino trovasse e donasse meraviglia: un sorriso, una parola inattesa, un gesto di cura”.

Eventi, musica e tradizioni: un crescendo natalizio

Le festività iniziano il 6 dicembre con l’arrivo inaspettato di Babbo Natale, scortato da moto rombanti nel centro del paese, per accendere le luci natalizie. Ma sino al 6 gennaio sono tante le attività che animeranno Castel del Piano, dal mercatino organizzato dai ragazzi dell’oratorio al concerto Gospel delle Sisters and Brothers, con la musica protagonista assoluta con esibizioni itineranti di organo nelle chiese, concerti in piazza con gli alunni delle scuole, e performance della Filarmonica Rossini, della Banda di Babbo Natale e dei cori locali Laus Deo e Concordi.

Mostre, animazione per bambini e un finale con la Befana

Spazio anche all’arte, con due interessanti mostre: la prima a Palazzo Nerucci dedicata ai 60 anni del liceo Fermi, l’altra alle Cantine di Palazzo Ginanneschi, Impressioni Underground. I bambini, da sempre i veri protagonisti del Natale, vivranno attività pensate per loro come giochi, animazioni e dolci momenti di festa con biscotti, vin brûlé e cioccolata calda il 24 dicembre. Le celebrazioni si chiuderanno il 6 gennaio con un pomeriggio dedicato alla Befana, che saluterà i partecipanti con un evento speciale per concludere in bellezza un mese di “Meraviglia”.

IL PROGRAMMA

Meraviglia!

Da Natale alla Befana

Le feste a Castel del Piano

Domenica 8 dicembre

dalle ore 17:30 – Piazza Garibaldi – Arriva Babbo Natale in moto, apertura della casa di Babbo Natale a cura del Moto Club Castel del Piano

Accensione dell’albero e delle luci di natale

Mercatino di Natale organizzato dai ragazzi e dai volontari dell’oratorio parrocchiale

Concerto di natale con il coro Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble

ore 19 – Gazebo di viale V. Veneto, aperitivo Contrada Monumento

da venerdì 6 a domenica 8 dicembre

dalle ore 19 – Piazza Colonna, centro storico – Il Loggione, degustazione di vini e prodotti del territorio Contrada Poggio

Sabato 14 dicembre

ore 18 – Chiesa del SS. Sacramento (chiesa Piccina) – Risuonano gli organi! Concerto

Mercoledì 18 dicembre

ore 18 – Sala della banda – Esibizione natalizia della Scuola di Musica Italo Fazzi

Venerdì 20 dicembre

ore 10 – Piazza Garibaldi “Auguri in musica”, gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria

ore 17:30 – Palazzo Nerucci – Mostra fotografica “Radici e vette. 60 anni di storia del liceo Fermi”

Sabato 21 dicembre

dalle 17 – Musica itinerante per le vie del paese con la “Banda di Babbo Natale”

ore 18 – Cantine di Palazzo Ginanneschi – Mostra “Impressioni Underground”, visitabile fino al 6 gennaio

Domenica 22 dicembre

ore 18 – Chiesa della Natività di Maria (Propositura) Concerto di Natale con i cori Laus Deo (Coro Interparrocchiale con sede a Castel del Piano) e Coro dei Concordi di Roccastrada.

Lunedì 23 dicembre

dalle ore 16 – Piazza Garibaldi – Vin brulè e cioccolata calda a cura di Avis e Misericordia

Martedì 24 dicembre

dalle ore 16 – Piazza Garibaldi – Aspettando il Natale!

Laboratorio di decorazione biscotti per bambini con chef Mariangela Prianti

Vin brulè e cioccolata calda a cura di Avis e Misericordia

Musica live con Blueberry trio e gli allievi della Scuola di musica Italo Fazzi

partenza ore 16 – Piazza Carducci (piazzone) Tour in bicicletta Babbo Bike organizzato dall’associazione Amiata Outdoor, arrivo alle 18 in piazza Garibaldi

Giovedì 26 dicembre

ore 18 – Chiesa della Natività di Maria (Propositura) – Risuonano gli organi! Concerto

Sabato 28 dicembre

dalle ore 21 – Presepe vivente per le vie del centro storico “Per un mondo di Pace”

Domenica 29 dicembre

ore 16:30 – Piazza Garibaldi – Spettacolo per bambini “Bimbobell Magico Natale” canzoni, giochi, premi e magie

ore 21 – Teatro Amiatino – I Cardellini del Fontanino in concerto

Martedì 31 dicembre

dalle ore 17:30 – Piazza Garibaldi – Fiaccola, vischio e vin brulè! a cura di Motoclub Castel del Piano

Venerdì 3 gennaio

ore 21 – Sala consiliare – Giochi natalizi a cura della Consulta delle Contrade

Sabato 4 gennaio

ore 18 – Chiesa di Santa Maria delle Grazie – Risuonano gli organi! Concerto Organo, Violino e Filarmonica Rossini

Lunedì 6 gennaio

dalle 16:30- Piazza Garibaldi – Arriva la Befana! pomeriggio di giochi, musica e dolciumi a cura di Avis, Misericordia e Pro Loco, per i più piccoli ci sarà Fifinella, con palloncini, truccabimbi, spettacoli di magia comica, musica e giochi di gruppo!