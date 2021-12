Natale a Londra: cose da fare ed eventi festivi a dicembre 2021, dai mercatini agli spettacoli di luci

Dai mercatini agli spettacoli di luci e alle grotte, c’è molto da fare a Londra questo Natale

Lightopia, Crystal Palace Park

Il festival delle lanterne, precedentemente tenuto a Chiswick House, ha aperto nel sud di Londra. Il sentiero illuminato è drappeggiato intorno al Crystal Palace Park, dalla sua location di concerti in riva al mare “laptop arrugginito” ai suoi iconici dinosauri, lungo un percorso di 2 km.

Ci sono palline di Natale giganti, passerelle arcobaleno, trampolini musicali, fiori illuminati e una replica del Crystal Palace, con una sorpresa alla fine del percorso. Una splendida celebrazione della luce che illumina le buie notti invernali.

Fino al 2 gennaio, biglietti a partire da £ 19,50/£ 13, london.lightopiafestival.com

Shrek’s Adventure Christmas Grotto, South Bank

Gingy, I Tre Topi Ciechi e I Tre Porcellini fanno tutti un cameo alla grotta di Natale di Shrek’s Adventure. I visitatori faranno una breve passeggiata attraverso una scena innevata; quindi, entreranno nella capanna per incontrare Babbo Natale e ricevere un bastoncino di zucchero prima di continuare la loro avventura in Far Far Away attraverso Drury Lane, la casa dell’uomo muffin e altro ancora.

Fine settimana fino al 24 dicembre, biglietti inclusi nell’ingresso generale da £ 27, prenotazione obbligatoria, shreksadventure.com/whats-inside/events/christmas-grotto

Borealis, City of London

L’artista svizzero Dan Acher ha portato di nuovo l’aurora boreale a Londra, illuminando i cieli notturni sopra Guildhall Yard. L’installazione di luce immersiva proietta i boreali mutaforme nelle nuvole e nel cielo notturno, in un luogo che normalmente non ti aspetteresti di vedere il fenomeno naturale.

Fino al 22 dicembre, gratis; prevendita biglietti esauriti. Biglietti walk-up disponibili il giorno, cityoflondon.gov.uk/events/borealis

Il sentiero invernale di Percy the Park Keeper, proprietà del National Trust

In quattro proprietà del National Trust in tutta la capitale (Morden Hall, Rainham Hall, Ham House, Osterley House, Claremont Landscape Garden), Percy the Park Keeper ha creato percorsi invernali per aiutarlo a trovare la sua attrezzatura necessaria per completare i suoi compiti invernali.

Fino al 4 gennaio, gratuito, nationaltrust.org.uk/features/explore-percy-the-park-keepers-winter-wander-trails

Battersea Power Station Winter Village

I giochi e le attrazioni festive all’interno e intorno al nuovo sviluppo lungo il fiume includono una ruota panoramica vintage, laboratori di creazione di ghirlande, dar da mangiare al pupazzo di neve, la cassetta delle lettere di Babbo Natale, un albero di Natale di 9 metri e un’installazione di palline giganti. Se ti affascina di più la piccola pallina che gira nelle slot, visita questo link: https://casino.netbet.it/casino-live . Ci saranno anche bancarelle del mercato artigianale e film festivi.

Fino al 31 dicembre, i prezzi variano, batterseapowerstation.co.uk/whats-on/detail/christmas-2021

Gingerbread City, Belgravia

È una stravaganza Bake-off al Museum of Architecture, dove per un mese è in mostra una città di pan di zenzero. Diviso in parti (bordo urbano del fiume, foresta, pianura alluvionale, agricoltura, luoghi dimenticati) da architetti per mostrare la loro creatività e innovazione, il suo tema è la natura e la città: rivitalizzare e creare spazio per la biodiversità e l’equilibrio. Si terranno anche laboratori di fabbricazione della casa di pan di zenzero.

Dal 4 dicembre al 9 gennaio, £ 14/£ 8,50, workshop £ 40, museumofarchitecture.org

Natale alla Cattedrale di St Paul, City of London

Sabato 4 e 11 dicembre, nell’ambito di una visita guidata al capolavoro di Christopher Wren, le famiglie potranno ascoltare la storia del Natale raccontata da un pastore o realizzare una decorazione per l’albero in ceramica.

Il 23-4 dicembre, alle 16, il coro della cattedrale terrà un canto natalizio, gratuito e senza biglietto.

Attività per famiglie £ 17/7,20 £, canti natalizi gratuiti, stpauls.co.uk/christmas-2021

Mercatino di Natale, King’s Cross

Artigianato fatto a mano, cibo di strada, birra artigianale, vini naturali e gin riempiono le bancarelle sotto il baldacchino di West Handyside a King’s Cross, proprio dietro Granary Square. Ogni fine settimana porta un focus speciale: vegan il 3-5 dicembre, laboratori e degustazioni 10-12 dicembre e last minute craft 17-19 dicembre.

Martedì-domenica fino al 23 dicembre, gratuito, kingscross.co.uk/event/canopy-christmas-market