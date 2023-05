Nepi, presentate le attività cinofile e gli interventi assistiti con animali

Foto: Paola Burla

Si è svolta sabato 6 maggio 2023 a Nepi (VT) presso la Fattoria Sociale Crocevia, bene confiscato alla criminalità organizzata e destinato ad attività di inclusione socio-lavorativa, la giornata di presentazione delle attività cinofile e degli interventi assistiti con animali a cura di ASD Impronte e Cooperativa Sociale Alicenova.

Per l’occasione è stato inaugurato il Centro cinofilo multidisciplinare di ASD Impronte nel quale attuare attività sportive, ludico-ricreative e riabilitative, attività formative di settore, attività per sostenere e promuovere l’integrazione sociale di persone in situazione di disagio. La filosofia centrale di Impronte, volutamente promossa dai soci fondatori e riportata nello statuto, è che le attività sportive cinofile siano inclusive, per offrire a tutti la possibilità di sperimentarsi nel fantastico mondo degli sport cinofili.

Gli interventi assistiti con gli animali (IAA), in questo caso con i cani, saranno svolti sia presso la sede di Nepi sia in progetti esterni da attivare presso scuole, RSA, case famiglia, asili e tutte quelle istituzioni e servizi che vorranno inserire progetti di IAA all’interno della propria progettazione. Sono progetti finalizzati a migliorare la salute e il benessere delle persone con l’ausilio di un cane specificatamente formato, strutturati secondo linee guida nazionali ben precise e vedono il coinvolgimento di un’équipe multidisciplinare in grado di gestire la complessità dell’intervento.

La giornata è iniziata con la presentazione sugli IAA di Eleonora Linthout, responsabile degli interventi assistiti di Alicenova e coordinatrice di attività e progetti educativi per persone disabili, in cui è stata spiegata l’evoluzione normativa e attuativa delle attività. È stato poi possibile confrontarsi singolarmente con Francesco D’Errico, educatore cinofilo specializzato nell’Attivazione mentale del cane®, per capire come ragiona il proprio cane e per conoscere il suo carattere attraverso uno specifico setting di giochi studiati apposta per valutarne capacità, competenze ed emozioni.

Quindi, è stata presentata Hoopers dal responsabile nazionale CSEN della disciplina Stefano Chiriatti. Hoopers è adatta a tutti i cani e ai conduttori di ogni età e in essa si presta particolare attenzione al benessere dell’animale e al binomio basato su ascolto e collaborazione. Attraverso un lavoro il cui obiettivo è motivare la coppia a lavorare sempre sulle proprie prestazioni, è possibile condurre il proprio cane solo grazie all’utilizzo della propria voce. Nel pomeriggio, Tiziana Pagni, ha tenuto una dimostrazione di Rally Obedience, attività sportiva in cui è previsto che l’uomo e il cane compiano un percorso, a un passo normale se non specificato diversamente, lungo il quale sono presenti cartelli che indicano gli esercizi da eseguire. Per informazioni e prenotazioni: 347.2639180.