NextEtruria insieme a Voto dove vivo per la battaglia del voto fuori sede

Riceviamo da Next Etruria e pubblichiamo

Oggi, mercoledì 17 maggio, presso la Camera dei deputati, si è svolta la conferenza stampa sull’approvazione della legge per il voto fuorisede e anche noi di Next Etruria siamo stati lì al loro fianco.

Il comitato Voto dove Vivo nasce nel 2019 facendosi promotore della proposta di legge firmata dalla deputata Marianna Madia con l’obiettivo di garantire il voto a studenti e lavoratori fuorisede, impossibilitati per motivi economici, lavorativi, accademici a rientrare nei rispettivi comuni di residenza per votare. Dei tantissimi astenuti dalle elezioni degli ultimi anni, infatti, un’alta percentuale è costituita proprio da lavoratori e studenti fuorisede.

Voto dove Vivo si impegna da anni per far sì che tutti possano esprimere la propria scelta, anche lontani dal comune di residenza, proponendo un meccanismo di voto online la cui legittimità è garantita dalle ormai diffusissime identità digitali (spid). Noi di Next Etruria supportiamo Voto dove Vivo sin dalla nascita, perché crediamo nell’importanza del diritto di voto e ci impegniamo affinché nessuno ne sia escluso.

Durante la conferenza stampa di oggi stato spiegato come la maggioranza abbia ritirato la calendarizzazione del testo, sostituendola con una delega in bianco al governo sul tema, non esprimendo quindi alcuna indicazione su come fare la legge. Oggi sono stati quindi presentati gli emendamenti alla delega, al fine di renderla conforme al lavoro fatto in Parlamento. Per noi di Next Etruria è sicuramente un vanto e grande soddisfazione essere al fianco di questa associazione che a livello nazionale portano avanti i nostri ideali.