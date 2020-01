No Trousers Tube Ride: il 12 gennaio torna a Londra il flash mob per girare in metro… senza pantaloni!

Decine di persone senza pantaloni sulla Tube di Londra, la metropolitana cittadina: è quanto ci si può attendere di trovare il 12 gennaio prossimo, quando nella capitale britannica si terrà l’undicesima edizione della No Trousers Tube Ride.

L’idea nasce dalla No Pants Subway Ride di New York, da cui deriva l’evento promosso a Londra dalla Stiff Upper Lip Society e aperto a chiunque voglia partecipare: il raduno è in programma a Chinatown, dove gli organizzatori suddivideranno i partecipanti in gruppi, naturalmente ancora con tutti i vestiti addosso, viste le temperature del periodo, e muniti di Oyster card (con credito sufficiente almeno per le zone 1-3), travelcard o altro pass idoneo e di una borsa o zaino adatti a portare i pantaloni o la gonna o qualsiasi cosa si indossi. Lì, infatti, ci saranno dei Troop Leaders che guideranno i partecipanti tra stazioni e vagoni della Tube, pronti a togliersi i pantaloni al segnale convenuto. La raccomandazione, naturalmente, è di evitare intimo volgare, trasparente o comunque fastidioso o disgustoso per gli altri: l’obiettivo è divertire e non offendere gli altri utenti della metropolitana.

Non siete a Londra domenica ma vorreste comunque partecipare? Prima di demordere, date un’occhiata al web: da quando New York ha dato il via all’evento nel 2002, dozzine di altre città in tutto il mondo hanno aderito: se siete fortunati, potrete “recuperare” il vostro viaggio senza pantaloni nel luogo dove siete ora.