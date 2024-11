“Non so ancora amare”: il nuovo EP di Moà tra emozione, autenticità e introspezione

L’11 novembre ha segnato l’uscita di “Non so ancora amare”, l’EP Moà che cattura l’essenza della tournée teatrale Movements of Art, andata in scena lo scorso inverno. Il progetto si compone di tre brani inediti e di altri già conosciuti dal pubblico, ma riproposti in versioni completamente rinnovate, con arrangiamenti che donano loro una nuova identità. Si tratta di un viaggio musicale intimo e dolce, che invita alla riflessione, alla resilienza e all’arte di lasciar andare. Un lavoro che si distingue per la sua autenticità, prendendo le distanze dalle tendenze musicali dominanti come il pop o la trap con autotune, per abbracciare invece una dimensione artistica più profonda e ricercata.

Un team di musicisti per un progetto unico

Dietro le sonorità di “Non so ancora amare” troviamo un team di musicisti di talento: Lorenzo De Angelis agli arrangiamenti e alle chitarre acustiche, Emanuele Tienforti alla batteria, Simone Gianlorenzi alle chitarre elettriche e Matteo Bassi al basso. Ogni componente ha contribuito a rendere l’EP un’opera che si distingue per la sua qualità artistica e tecnica. Il progetto ha richiesto tempo e dedizione, rimanendo a lungo nel cassetto prima di vedere la luce, ma il risultato è un lavoro che sa emozionare e sorprendere, lontano dalle proposte discografiche convenzionali. Per averne un’idea, questo è il link al profilo Spotify dell’artista.

In arrivo il singolo “Vedrai sarà bellissimo”

Questo mese segna anche l’uscita di un nuovo singolo, “Vedrai sarà bellissimo”, con cui la cantautrice ha conquistato il podio al Music for Change 15 Award, ricevendo anche una menzione speciale dal Club Tenco. Il brano rappresenta un ulteriore tassello di una carriera artistica in crescita, dimostrando il valore e la versatilità della cantautrice. Con il nuovo EP e il singolo in arrivo, l’artista ci invita a scoprire un universo musicale che unisce profondità emotiva e cura per i dettagli e che potrà essere vissuto dal vivo a Tarquinia tra qualche settimana: nel cuore delle festività natalizie, il 21 dicembre, Moà sarà infatti sul palco del teatro comunale Rossella Falk di Tarquinia con il nuovo spettacolo dal titolo “Roots, i colori dell’ispirazione”