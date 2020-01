Non solo scioperi: ecco le novità (positive) per il trasporto pubblico di Parigi

L’inizio del 2020 è ancora complicato nel trasporto pubblico nella regione dell’Ile-de-France a causa dello sciopero contro la riforma delle pensioni, tuttavia numerose innovazioni e cambiamenti attendono “in positivo” gli utenti dei trasporti pubblici nei prossimi mesi.

Estensione della ligne 14, biglietti della metropolitana disponibili sullo smartphone e persino nuovi treni sulla RER B: ecco cosa ci si aspetta nel 2020 nei trasporti pubblici in Île-de-France.

Estensione della ligne 14

Ad oggi, la ligne 14 si estende per 8,6 km, tra le stazioni Olympiad e Saint-Lazare. Alla fine dell’estate 2020, sarà ufficialmente estesa al municipio di Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Questa estensione nord di circa 6 km di gallerie servirà quattro nuove stazioni (Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint Ouen e Mairie de Saint Ouen). In grado di ospitare 40.000 passeggeri aggiuntivi nelle ore di punta, questa estensione aiuterà ad alleviare la ligne 13 della metropolitana di Parigi. Si noti tuttavia che sarà necessario attendere fino al 2024 per l’estensione della ligne 14 nel sud dell’Ile de France, con un tempo di viaggio di 16 minuti tra Olympiad e l’aeroporto di Orly!

Il biglietto della metropolitana disponibile sullo smartphone

Per i più geek, è possibile avere il biglietto della metropolitana direttamente sullo smartphone. Sì, lo smartphone diventa il nuovo amico per attraversare i tornelli della metropolitana di Parigi. Con esso, puoi ottenere il carnet classico, il Navigo Pass mensile, settimanale o giornaliero, ma anche un singolo biglietto ecc… Tuttavia, questa funzionalità non è ancora disponibile su tutti i cellulari. Per il momento, solo i possessori di determinati Samsung e/o Orange (tranne Apple) possono beneficiarne. Scopri l’elenco di smartphone compatibili con questo servizio sul sito Web IDF-Mobilités.

31 nuovi treni sulla RER B

Buone notizie per gli utenti di RER B poiché la linea sta per acquisire 31 nuovi treni, che dovrebbero essere più grandi e più illuminati. Il numero di posti aumenterà da 216 a 312 e viene anche annunciato un sistema di climatizzazione. Oltre a questi treni rinnovati, nel 2025 saranno consegnati 146 nuovi treni Ming di nuova generazione. Va ricordato che RER B gestisce non meno di un milione di passeggeri ogni giorno!

Ristrutturazione delle stazioni della metropolitana

Come ogni anno, nuove stazioni della metropolitana stanno per vivere un restyling. Nel 2020, le stazioni di Châtelet, Place de Clichy, Arts et Métiers avranno un nuovo aspetto con piattaforme e corridoi rinnovati, nonché segnaletica più leggibile. Ad oggi sono già state rinnovate più di 250 stazioni.

Nuovi autobus elettrici in circolazione

Autobus meno inquinanti per le strade di Parigi. Questo è l’obiettivo di RATP, che quest’anno intende mettere in circolazione 150 nuovi autobus elettrici. Allo stesso tempo, l’Île-de-France Mobilités convertirà otto dei suoi depositi per ospitare i suoi futuri autobus funzionanti con bio-NGV: Villepinte (93), Lieusaint (77), Limeil-Brévannes (94), Conflans-Ste-Honorine (78 ), Bailly-Romainvilliers (77), Génicourt (95), Magny-en-Vexin (95) e St Ouen l’Aumône (95).