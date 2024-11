Novità 2025 per gli imprenditori agricoli: evento a Tarquinia sulla burocrazia digitale

Riceviamo e pubblichiamo

Le novità del 2025 per gli imprenditori agricoli in ambito burocratico ed amministrativo, e come affrontarle in maniera digitale, evoluta e completa, risparmiando tempo e dunque dedicandone di più alla produzione: sarà questo il tema dell’evento studiato e costruito specificamente per gli imprenditori agricoli, in programma a Tarquinia per sabato 23 Novembre, dalle 10:30, presso l’Officina Agricola Gagni di Via Tassoni 16. Per informazioni e per la partecipazione, gratuita ma su prenotazione, è attivo il numero 339 496 19 61 (Officina Agricola Gagni).