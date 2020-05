Nuova base AEOPC all’ex Agrietruria a Tarquinia: i volontari ringraziano Giuseppina Polidori della famiglia Pampana

Riceviamo dall’AEOPC Tarquinia e pubblichiamo

Da oggi i mezzi dell’AEOPC hanno una nuova sede ai piazzali all’ex Agrietruria a Tarquinia. “Da parte di tutti i volontari AEOPC uno speciale ringraziamento alla signora Giuseppina Polidori e alla sua famiglia che ha concesso gli spazi per svolgere attività di volontariato e assistenza alla popolazione. “Siamo felici che i nostri mezzi di Protezione Civile hanno trovato la giusta collocazione in questo punto strategico – riferisce il Presidente AEOPC Alessandro Sacripanti – in questo modo possiamo garantire maggiore sicurezza e tempestività per i nostri servizi alla comunità”. Lo stabile Agrietruria con la sua imponenza è ricordato da tutti per l’eccellenza delle carni, portata avanti negli anni scorsi dal sig. Loreto Polidori. Oggi la sua famiglia con Carolina Pampana, Giuseppina Polidori e Loretta Santini hanno voluto fare questo grande gesto di solidarietà sociale all’AEOPC concedendo l’uso delle proprietà finalizzate ad attività di volontariato sociale e di Protezione Civile. La consegna delle chiavi si è svolta alla presenza del Vicesindaco Luigi Serafini del Presidente Alessandro Sacripanti, del Consigliere Comunale di Viterbo Stefano Caporossi, del Comandante della Polizia Locale Magg. Massimo De Angelis e dell’Avv. Paolo cesarini e di tanti volontari. “Sono felice che quest’area ormai ferma da molti anni torni a vivere con il volontariato – aggiunge Giuseppina Polidori – ho stima e tanta considerazione per chi si mette a disposizione degli altri nei momenti di difficoltà. Sacripanti e i suoi volontari AEOPC sono un esempio e per questo la nostra famiglia vuole contribuire in questo modo. Mio padre Loreto – ne sarebbe orgoglioso”. I volontari AEOPC nei prossimi giorni sistemeranno le aree in modo da renderle subito operative in caso di emergenze sul territorio.

