Oggi 4 novembre a Santa Fiora la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate￼

Venerdì 4 novembre Santa Fiora celebra la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate con una cerimonia in programma alle ore 11, in piazza Garibaldi a cui parteciperanno le autorità cittadine. Per il Comune interverrà Luciano Luciani, consigliere comunale con delega alla cultura. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Il 4 novembre del 1918 finiva la prima Guerra mondiale con la vittoria dell’Italia. L’armistizio di Villa Giusti fra l’Italia e l’impero austro-ungarico fu siglato il 3 novembre e il cessate il fuoco entrò in vigore il 4, ponendo ufficialmente fine alla Grande Guerra, dopo 3 anni e mezzo di combattimenti. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del “Milite Ignoto”, nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma. Quindi la ricorrenza è anche una commemorazione dei caduti di tutte le guerre e un ringraziamento alle forze militari in servizio.