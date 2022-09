Oktoberfest Tarquinia rilancia… e raddoppia! Venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre due serate tra birra, cibo e musica!

Riceviamo e pubblichiamo

La serata di sabato scorso è stata annullata a causa del maltempo? Nessun problema: l’Oktoberfest a Tarquinia non si arrende e anzi rilancia con un doppio appuntamento per il weekend in arrivo.

Riprendendo il filo del discorso interrotto,sotto l’enorme tendone allestito di fronte al Ditirambo, in via Vincenzo Ferri, nel cuore della zona commerciale della città etrusca, torneranno a scorrere, venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre, litri e litri della tipica bevanda caratteristica della tradizionale celebrazione bavarese. Ad accompagnarla, stinchi di maiale, polli arrosto, hamburger e wurstel (tedeschi naturalmente) e pane nero di segale, senza dimenticare musica divertimento e tanti momenti di animazione.

Soprattutto, arriva tanta musica. Iniziando, venerdì 30 settembre, con la voce e chitarra di Marco Bencini, artista amatissimo a Tarquinia e non solo: un repertorio ampissimo per ogni emozione. Sabato primo ottobre, poi, l’appuntamento tanto atteso e pronto a far urlare a squarciagola i fan sotto al palco dell’Oktoberfest: la serata Vasco con i Doppio Senso, accompagnati per l’occasione da Alberto Rocchetti, il Lupo maremmano, da anni al fianco del rocker di Zocca.

Per tutte le serate, cena tipica bavarese a partire dalle 20, poi nel cuore della serata i concerti e, infine, dj set con gli Asterjackers – Ilias Brodolini e Matteo Mascioli –, Alterego e Luca Gee. Ingresso con consumazione obbligatoria. Per info e prenotazioni, è possibile contattare il 348 1167 692.