Ci sarebbe un arresto nell’ambito delle indagini per la morte di Dario Angeletti, il biologo marino e docente associato di Ecologia all’università di Viterbo trovato senza vita, ieri, all’interno della sua automobile, nel parcheggio che serve la spiaggia delle Saline di Tarquinia

Dopo il rinvenimento e i primi rilievi, l’attenzione degli investigatori si è spostata verso l’ipotesi dell’omicidio, anche per l’assenza dell’arma da fuoco che ha inferto le ferite all’uomo, pur non escludendo alcune ipotesi e pur restando numerosi dubbi sulla dinamica di quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri. In serata, poi, delle perquisizioni e stamani la notizia, sulla stampa locale, dello stato di fermo di una persona, senza però la conferma ufficiale delle forze dell’ordine.

A Tarquinia resta comunque lo shock per una vicenda drammatica e molto cruda, di fatto senza precedenti in città, e c’è dolore per la scomparsa dell’uomo e per la sua famiglia.