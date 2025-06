Open Week all’Accademia di Belle Arti di Viterbo: laboratori, mostre e incontri per i 50 anni

È iniziata sabato 7 giugno, presso la sede dell’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo”, l’Open Week, iniziativa organizzata in occasione del cinquantesimo anniversario dalla fondazione dell’istituto. A dare il via alla settimana di eventi è stato il Direttore Antonio Rocca, che ha accolto i presenti introducendo il programma e presentando i progetti realizzati dagli studenti e dagli ex-studenti dell’Accademia. “L’Open Week – ha dichiarato Rocca – vuole essere un ponte tra passato e futuro, occasione per condividere creatività, innovazione e talento, e ringraziare chi ha contribuito al percorso dell’Accademia”.

Mostre e laboratori tra trasformazione e linguaggi artistici

Durante la giornata inaugurale è stata aperta al pubblico la mostra “Metanoia”, allestita al secondo piano della sede, con opere sul tema della trasformazione firmate da Carla Paiolo, Ludovica Iuè, Gianmarco Rossi, Chiyako Okumura e Paolo Angeletti. L’esposizione resterà visitabile fino al 7 luglio. La settimana proseguirà con un fitto calendario di workshop e masterclass: domenica 8 giugno sono previsti un laboratorio di illustrazione contemporanea condotto dal Prof. Gabriel Pacheco e un incontro dedicato all’incisione su tetrapak con la Prof.ssa Alessandra Bilotta. Nel pomeriggio si terrà un incontro con la curatrice Arianna Sera e un momento di disegno dal vero accompagnato da un aperitivo.

Incontri tematici e sfilata evento per i cinquant’anni dell’Accademia

Nel corso della settimana sono in programma anche attività dedicate alla scrittura creativa per cinema e nuovi media con la Prof.ssa Eliana Masulli, alla modellazione con le Prof.sse Elisabetta Piciollo e Chiyako Okumura, alla ricerca tessile con la Prof.ssa Alessia Veneruzzo e masterclass di fumetto con il Prof. Carlo Bocchio. Il Direttore Rocca terrà una conferenza sui giardini d’artista, mentre il Prof. Fabrizio Pinzaglia interverrà sulle intelligenze artificiali. Venerdì 13 giugno è in calendario la sfilata “La Forza dell’Azione”, curata dal Prof. Franco Ciambella in collaborazione con gli istituti Francesco Orioli di Viterbo e Calamatta di Civitavecchia. Sabato 14 giugno, infine, spazio alla grafica, alla comunicazione e alla pittura, con laboratori rivolti a bambini, ragazzi e appassionati, guidati dal Prof. Mauro Ortolani e dagli artisti Andrea Ferretti e Valeria Troncarelli.