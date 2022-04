Pallavolo all’Alberghiero di Montalto grazie allo staff del Montalto Volley

Riceviamo e pubblichiamo

L’ associazione Montalto Volley per la prima volta entra in un’Istituto Superiore per far conoscere la Pallavolo ed incentivare i ragazzi alla pratica sportiva: si tratta dell’Istituto Alberghiero A. Farnese di Montalto di Castro.

Martedì scorso si è svolta la prima giornata di questo progetto presso il Palazzetto dello Sport di Montalto che ha visto il coinvolgimento di 5 diverse classi. A questo primo incontro ne seguiranno altri due e ci sarà poi una giornata conclusiva che vedrà tutti i ragazzi coinvolti in un torneo.

Queste le parole di Roberto Giorgi, uno dei dirigenti nonchè allenatore della Montalto Volley:

“Il progetto nelle scuole nasce per far conoscere ai ragazzi la Pallavolo ed interpretare, come facciamo quotidianamente con i nostri gruppi, la nostra idea di Sport che unisce gesti tecnici a gioco divertimento e voglia di fare squadra.

Con i ragazzi dell’istituto Ipseoa abbiamo trovato terreno fertile grazie ad un’ottima preparazione educativa e motoria trasmessa dalla professoressa Silvia Starnini, vien da se che si sono svolti degli allenamenti con un tasso tecnico e disciplinare molto elevato nonostante (causa covid) sia stato il primo approccio ad una realtà sportiva.

Approfitto per ringraziare il resto della squadra: Tiziana, Chiara ed Emanuele che fa un lavoro immane per rendere la nostra realtà sempre performante e sono il motore della Pallavolo di Montalto!Ringrazio anche i tecnici Fabio e Giulia per il grande supporto ed entusiasmo che hanno aggiunto valore alla nostra Famiglia.” Un ringraziamento speciale va alla Dirigente Dott.ssa Andreina Ottaviani dell’Istituto Ipseoa che ha reso possibile ed ha colto con entusiasmo l’idea di questo progetto. “