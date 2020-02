Pallavolo: Connessione Vita Tarquinia fa suo il derby contro Viterbo

Riceviamo e pubblichiamo

Per gli amanti della Pallavolo, quello che è andato in scena sabato 22 febbraio al Palazzetto dello Sport Angelo Jacopucci di Tarquinia è stato un autentico spettacolo.

La classifica lasciava presagire un risultato a netto favore de Volley Life Viterbo, ma gli stimoli trasmessi dal derby a tutto l’ambiente tarquiniese hanno permesso di equiparare i valori in campo. Il pubblico, quello delle grandi occasioni, è stato di fatto il giocatore in più che ha consentito ai ragazzi di Mister Claudio Quaglia di scrivere una pagina indelebile dello sport locale.

Con una vittoria per tre a zero con i parziali di 25-22; 25-22; 25-16 la Connessione Vita Tarquinia vince meritatamente il derby, valevole per il campionato di Serie C Maschile, contro il Volley Life Viterbo incamerando tutta la posta in palio e rilanciando così le proprie ambizioni in classifica.

Al termine dell’incontro abbiamo raggiunto lo staff tecnico per un commento a caldo, “Le motivazioni che ci ha dato il derby, ci hanno aiutato a fronteggiare nel migliore dei modi una formazione come quella del Viterbo che lotta per le posizione di vertice, una vittoria che ci fa assumere consapevolezza dei propri mezzi e porta una grande carica positiva sotto tutti gli aspetti, grazie alle soluzioni tattiche adottate abbiamo sopperito alla mancanza di alcuni elementi in rosa, una ricezione superiore al 65 per cento ed un ottima distribuzione del gioco del nostro palleggiatore Marco Lamberti, hanno permesso a tutti i giocatori di poter esprimere il proprio meglio, sugli scudi Francesco Viscanti che, attaccando più di 30 palloni, ha terminato l’incontro con un efficienza di +7 – continuano raggianti – Dopo essere partiti con un breve momento iniziale di difficoltà, siamo stati bravi ad uscirne di carattere e, grazie ad un tifo caloroso che ci ha dato una carica immensa, siamo riusciti a conseguire indubbiamente il miglior risultato della stagione fino ad oggi”. Uniti si vince sempre…così è stato e così sempre sarà.